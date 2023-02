Lors de la 3ème journée du Top Sénégal, jouée dimanche dernier, au terrain militaire de Bel Air, les Requins ont infligé une lourde défaite à S’en Fout Le Score (56-8). De son côté, les Panthères de Yoff ont décoché leur première victoire de la saison aux dépens de Krac Thiès (62-0).

Le championnat national de Rugby ou Top Sénégal a joué sa troisième journée dimanche. Sous l’égide de la Fédération sénégalaise de Rugby (FSR), les rencontres du troisième acte du Top Sénégal se sont déroulées à la base militaire de Ouakam.

Après avoir explosé les Panthères de Yoff sur un score sans appel de 62-2, lors de leur entrée en lice, les Requins ont enchaîné face à S’en Fout Le Score (56-8). Pour leur deuxième sortie, les Requins (1er, 10 pts +108) ont confirmé leur état de forme cette saison.

Dans le deuxième match de la journée, les Panthères de Yoff ont explosé Krac Thiès (62-0). Jusque- là sans victoire au coup d’envoi, les Panthères viennent de lancer leur saison. Avec 5 points au compteur, le’s Yoffois sont remontés à la 5ème place. Krac Thiès, pour sa part, reste sur trois défaites en autant de matchs.

Auteur d’une victoire et d’une lourde défaite face au leader ASFA (4-40), Dragons Village Pilote vient de subir un second revers cette saison. Les Dragons ont été encore battus (16-42) par Jambars, qui vient de décrocher son second succès de la saison et monte à la troisième place.

Au terme de la troisième jour- née, Requins, ASFA et Jambars sont respectivement classés 1er, 2ème et 3ème avec le même nombre de points (10). Le tenant du titre, Kirène RC se pointe au pied du podium avec cinq points après un seul match joué.

Stades