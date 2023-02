Contre le Mozambique, les Lionceaux ont fait le job. Dominateurs mais parfois imprécis, les poulains de Malick Daf ont fini par avoir de la réussite pour venir à bout des Mozambicains et ainsi se hisser en quarts de finale de cette CAN U20.

Que ce soit au Beach Soccer ou au football à onze, on commence de plus en plus à s’habituer d’un duel Mozambique – Sénégal. Mais comme à l’accoutumée, ces Mambas Juniors, affrontés par les Lionceaux ce mercredi après-midi au Stade International du Caire, étaient moins effrayants comme le sont souvent leurs ainés. Tant mieux pour les Sénégalais, qui se sont tranquillement imposés (3-0), sans jamais trembler. Une deuxième victoire en autant de matchs qui leur permet d’être les premiers qualifiés en quarts de finale de la CAN U20.

Pape Amadou Diallo insaisissable

Pour réussir la passe à deux, Malick Daf avait fait confiance au même onze qui a battu le Nigeria lors de la première journée. Un choix pour le moins logique au regard du match joué par les Lionceaux face aux Flyings Eagles nigérians, en dépit du petit résultat. Dès l’entame de la rencontre, les partenaires de Samba Diallo ont imposé leur supériorité et leur volonté d’aller de l’avant. La preuve en est que Souleymane Faye et Samba Diallo ont été accrochés dans la surface de réparation mozambicaine, sans réussite après réclamation d’un penalty.

Dans un quart d’heure à faire courir le ballon dans toutes les lignes, devant une équipe regroupée derrière, c’est Pape Amadou Diallo qui se montrait le plus souvent inspiré. La première banderille est d’ailleurs venue après un joli travail du futur joueur du FC Metz qui sert Pape Demba Diop en retrait au point de penalty. Mais la frappe du milieu offensif de Zulte Waregem est stoppée sans gros problème par le gardien du Mozambique (11e). Il n’a pas fallu attendre longtemps pour revoir un nouveau bon centre de Pape Amadou Diallo, cette fois-ci vers la tête de Souleymane Faye, qui ne cadre pas (16e).

Largement dominateurs mais très peu précis, au regard des nombreux ballons mal donnés, les Lionceaux parviendront à débloquer la situation juste avant la pause sur une action d’amour conclue Pape Amadou Diallo. Sur une récupération au milieu de terrain, Mamadou Lamine Camara sert parfaitement Lamine Camara, qui remise instantanément pour Pape Demba Diop. L’ancien pensionnaire de Diambars retrouve Lamine Camara qui enchaîne sur une frappe repoussée par gardien Fazita. Dans cette zone, se baladait Pape Amadou Diallo qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets.

On peut dire que les Sénégalais ont passé un premier acte tranquillement. En seconde période, les Mozambicains ont essayé de sortir pour tenter d’aller égaliser. Mais c’était sans compter sur Samba Diallo et Pape Demba Diop qui construisent le 2-0 sénégalais à la 54e. Opportuniste sur une frappe de Samba Diallo repoussée par le poteau gauche mozambicain, PDD claque sa tête dans le but vide. Face à une opposition qui n’aura jamais rien à se mettre sous la dent, Pape Amadou Diallo entérinera la victoire sénégalaise avec un doublé au bout d’une action très délicieuse. En attendant l’Egypte pour la dernière journée de la phase de groupes.

