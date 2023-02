Pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations U20, l’Egypte est tout au bord de l’élimination, à moins désormais d’un véritable exploit. Après leur match nul d’entrée contre le Mozambique (1-1), les Pharaons ont été secoués puis battus par le Nigeria (0-1) pour leur deuxième match de la phase de groupes. Solomon Agbalaka a inscrit l’unique but de la victoire pour les Nigérians à la 71e minute.

Après sa défaite d’entrée contre le Sénégal, le Nigeria se relance donc. En revanche, c’est tout le contraire pour l’Egypte. Alors qu’ils doivent affronter les Lionceaux, déjà qualifiés pour les quarts de finale après avoir vaincus le Mozambique et désormais assurés de finir premiers du groupe, les Egyptiens devront s’imposer pour leur dernier match de poule pour au moins espérer finir parmi les meilleurs troisièmes.

