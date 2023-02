Haïti, c’est historique. Pour la première fois de son histoire, la sélection haïtienne s’est qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde. Les Grenadières ont créé l’énorme sensation en battant logiquement le Chili (2-1), en finale barrage durant la nuit du mardi à mercredi. Une qualification qui va sans doute réconcilier un peu plus Haïti au football.

Tombeuses des Lionnes sénégalaises en demi-finale, les partenaires de Melchie Dumornay ont livré une prestation solide devant La Roja. La milieu de terrain du Stade de Reims a inscrit les deux buts haïtiens, alors que Maria José Rojas a réduit l’écart pour les chiliennes dans une fin de match folle. Le Sénégal aura sans doute beaucoup moins de regrets.

🇭🇹@FHFHAITI ARE GOING TO THE #FIFAWWC 2023! 🤩 pic.twitter.com/Dfry71bnFx

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 22, 2023