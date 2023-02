La 10ème édition des 10 kilomètres de Saint-Louis sera courue le samedi 25 février. Le Comité d’organisation, dirigé par le président de la Ligue d’Athlétisme de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Camara, était face à la presse samedi. Il était question de faire le point sur les préparatifs.

Après deux ans de pause en raison de la pandémie Covid-19, la ville de Saint-Louis va renouer avec la traditionnelle course des 10 kilomètres. La 10ème édition de cet évènement sportif sera organisée samedi prochain dans les artères de la ville et au stade Mawade Wade.

Il y aura cette année deux courses. Une première course dédiée aux cadets, cadettes et vétérans hommes et dames sur 6 kilomètres. La deuxième course principale sur 10 kilomètres est réservée aux juniors, seniors hommes et dames. Le thème de la 10ème édition est: la pratique du sport dans le milieu scolaire et universitaire.

Le président de la Ligue d’Athlétisme, Cheikh Tidiane Camara qui animait, samedi, un point de presse a décliné les nouveautés de cette édition.

Concernant le budget de la compétition, qui est estimé à 8 millions FCFA, le président de la Ligue d’Athlétisme de Saint-Louis signale que le moment seul 25% sont réunis.

Avec Stades