La 6ème journée du championnat national de pétanque, disputée dimanche au boulodrome de la Maison de Lille de Saint-Louis, a été remportée par la paire Adama Diagne (Saly)-Samba Diakhaté Kassé (Mermoz). Ils ont battu en finale le duo Ciré Lamine Kane (Saly)-Bathie Sall (Louga) (11-1).

Organisé par le Saint-Louis Pétanque Club, ce concours en doublettes choisies a vu la participation de 160 joueurs, venus des clubs du Sénégal, de la France et de la Mauritanie.

Rigoureux sur la carrière du boulodrome de la Maison de Lille de Saint-Louis, le cocktail Adama Diagne de Saly Bouliste Club et Samba Diakhaté Kassé de Mermoz Pétanque Club s’est attribué le trophée mise en jeu par le club du président Mbagnick Fall.

Ce duo explosif a disposé en finale de la doublette Bathie Sall de la Boule Amicale de Louga et Ciré Lamine Kane de la Petite Côte Pétanque de Saly sur le score de 11-1.

En plus de leurs deux trophées, Adama Diagne et Samba Diakhaté Kassé sont rentrés avec une enveloppe de 300.000 FCFA. Les finalistes perdantes se sont consolés avec la somme de 150.000 FCFA, les demi-finalistes 80.000 FCFA par équipe et les quarts de finalistes 40.000 FCFA par équipe.

Après Saint-Louis Pétanque Club, rendez-vous est donné dimanche prochain au boulodrome du CESTI de Dakar pour un concours en doublettes à la mêlée.

