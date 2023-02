Unique buteuse des Lionnes, Ndeye Awa Diakhaté est revenue sur le match nul en amical face à la Thaïlande ce mardi.

Éliminées des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde après avoir lourdement chuté contre Haïti (0-4), les Lionnes ont su bien se remobiliser. En effet, les filles de Mame Moussa Cissé ont tenu en échec la Thaïlande (1-1) à l’issue d’une rencontre amicale qui opposait des équipes perdantes. Unique buteuse sénégalaise, Ndeye Awa Diakhaté promet du mieux pour la prochaine fois.

« On a bien joué mais juste qu’on a pris un but sur une erreur défensive. C’est le football. On voulait vraiment gagner ce match, c’était notre objectif comme on joue cette compétition pour la première fois. Mais on a tiré les enseignements. On va encore travailler, beaucoup travailler pour revenir en force », a déclaré au micro de FIFA la milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

wiwsport.com