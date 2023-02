Suite à sa victoire lors de la 20e journée de l’Indian Super League contre FC Goa (3-5), le Mumbai City est officiellement sacré champion de la saison 2022-2023 avec 46 points. Capitaine de cette sélection, le défenseur sénégalais âgé de 35 ans obtient son deux titre de l’Indian Super League, après celui remporté en 2021, entrant ainsi dans le cercle très restreint des joueurs sénégalais ayant réalisé cette prouesse.

C’est le quatrième trophée majeur de l’ancien joueur de Wydad, vainqueur de la Ligue des champions – CAF et la première division marocaine en 2007. Sacrés à deux journées de la fin du championnat avec 7 points d’avance sur Hyderabad (39 points), deuxième au classement, les Citizens de Mumbai remportent leur deuxième titre de championnat d’Inde de leur histoire.

