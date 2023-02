L’Égypte refuse de se rendre au Malawi le mois prochain pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, en raison d’une épidémie de choléra qui a tué 1 500 personnes dans ce pays d’Afrique australe.

C’est le président de l’Association de Football de Malawi (FAM), Walter Nyamilandu, qui en parle dans les colonnes du média malawite The Daily Times. Il a fait savoir que leurs homologues égyptiens avaient déposé une plainte auprès de la CAF. Ceci pour informer de ce qu’il n’était pas sûr pour eux de venir au Malawi en vue du match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN, prévu normalement au stade national Bingu de Lilongwe le 27 mars 2023.

Nyamilandu a déclaré que la fédération égyptienne de football souhaitait que le match soit joué dans un lieu neutre. Il mais a par ailleurs qualifié cette demande de simple jeu d’esprit, ajoutant que le Malawi reste sûr malgré l’épidémie, comme en témoigne le fait que Lilongwe a accueilli les Jeux de la Région 5 au même endroit en décembre dernier.

Le Malawi se rendra au Caire quatre jours plus tôt pour le match aller avant d’accueillir les Pharaons à Lilongwe. « Nous avons depuis informé la CAF que l’épidémie est sous contrôle et que des mesures de santé et de sécurité sont prises par le ministère de la Santé pour enrayer la situation. Nous avons également informé la CAF que pendant cette période d’épidémie de choléra, la BNS a accueilli avec succès des événements sportifs majeurs tels que les Jeux de la jeunesse de la région 5 et le Championnat africain des écoles », a déclaré Nyamilandu au journal.

L’Égypte a déjà joué sur le site de Lilongwe l’année dernière, alors que l’Éthiopie l’utilisait comme terrain d’accueil en raison de l’indisponibilité de son propre terrain. L’Éthiopie a remporté le match 2-0, quelques jours après avoir perdu 2-1 contre les Flammes du Malawi, qui ont également subi une défaite 1-0 en Guinée. Les quatre équipes ont toutes trois points après avoir joué un match chacune.

Avec Africa foot united