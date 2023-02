Une forte participation des jeune est attendue pour la troisième édition de l’eLigue 1 Tour, la compétition amateure esport internationale organisée par la Ligue 1, en collaboration avec EA SPORTSTM ! Les qualifications dédiées au Sénégal auront lieu les 25 et 26 Février prochains et seront organisées par Sengames.

Disputée sur EA Sports FIFA 23 et FIFA ONLINE 4, cette compétition est ouverte à tous, gamers et fans de football de tous niveaux, et vise à promouvoir le championnat de France et ses clubs auprès d’une cible jeune (16+) sur des territoires clés pour son développement. Lancées en janvier 2023, les inscriptions aux qualifications pour cette troisième saison sont ouvertes et accessibles partout dans le monde : Amérique du Nord, Amérique Latine, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Kenya, Moyen-Orient, Chine…

Les qualifications dédiées au Sénégal auront lieu les 25 et 26 Février prochains et seront organisées par Sengames. Le premier jour, ce tournoi qualificatif pour les eLigue 1 Tour Finals aura lieu au Théâtre de Verdure de Dakar. Le second, il se tiendra au Cinéma de l’Institut Français à Dakar. Les joueurs choisiront leur équipe de Ligue 1 Uber Eats préférée et s’affronteront sur EA Sport FIFA 23 sur PS5. Pour cette édition, un nombre record de participants a été enregistré avec notamment 1000 jeunes inscrits.

Le grand champion du Sénégal remportera une partie du cashprize du qualifier (500€ soit 328.752 FCFA, à partager entre les trois premiers) ainsi qu’un voyage en France pour y disputer les eLigue 1 Tour Finals où il affrontera les champions des autres zones et tentera de remporter le titre international et une partie du cashprize de 8000€ ! Les eLigue 1 tour Finals sont prévues le samedi 13 mai 2023, dans les studios de Freaks 4U Gaming à Paris.

L’#eLigue1Tour est de retour pour une 3ème Saison 🥳. Participe au tournoi international #FIFA23 de la @Ligue1UberEats pour tenter de gagner un voyage en France et une cagnotte de 10.000 euros🤩 Plus d'infos et inscriptions : https://t.co/0SHGA58xJ0#eLigue1Senegal pic.twitter.com/Fc1hs7qmtU — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) January 6, 2023

