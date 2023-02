A la veille de son match face au Sénégal ce mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules, le sélectionneur du Mozambique était en conférence de presse.

C’est un match qui sur le papier semble déséquilibré. Si le Sénégal fait office de favoris après sa victoire sur le Nigéria, le Mozambique outsider assumé veut toutefois faire face aux Lionceaux avec l’espoir de faire un bon résultat. Le match nul 0-0 contre le pays hôte l’Égypte a sans doute donné des idées au sélectionneur Dario Monteiro pour contrer les plans de Malick Daf.

« On ne peut pas prévoir l’avenir.on n’a su être à la hauteur face au pays hôte devant son public. On va attaquer une autre montagne,le Sénégal.il faut faire face. J’ai un groupe solide, des jeunes qui veulent représenter honorablement leur pays. On va démonter sur le terrain qu’on peut faire mieux que défendre (..) on sait que le football sénégalais est dans toute sa splendeur mais on va chercher un résultat » a déclaré le sélectionneur mozambicain.

Wiwsport.com