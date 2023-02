Ce lundi, Ibrahima Wadji a été buteur avec Saint-Etienne sur la pelouse du Nîmes Olympique. Le Sénégalais a inscrit un joli but, au terme d’un raid solitaire.

Ibrahima Wadji retrouve la forme. L’attaquant sénégalais de 27 ans a été buteur ce lundi avec l’AS Saint-Etienne sur la pelouse du Nîmes Olympique, un adversaire direct dans la course au maintien. L’ancien joueur de Mbour Petite-Cote s’est signalé avec un but solitaire qui a permis aux Stéphanois de l’emporter sur la marque de 2 à 1 et remonter à la 15e place de Ligue 2.

Á la réception d’un ballon dégagé par Niels Nkoukou à la suite d’un corner, Ibrahima Wadji traverse toute la partie de terrain du Nimes Olympique en faisant parler vitesse et puissance. Il faufile dans la surface, fixe Patrick Bruner puis ajuste un plat du pied au premier poteau. C’est son quatrième but en Ligue 2 française cette saison, alors qu’il compte également deux passes décisives.

🎥 Le 5e but d'Ibrahima Wadji cette saison ! Quel raid solitaire 🔥 🔴0-2🟢 #NOASSE pic.twitter.com/HwGnUtrXEK — Actu Sainté (@actusainte) February 20, 2023

