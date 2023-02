Du lundi au dimanche, plusieurs Sénégalais ont brillé dans les Championnats européens et sur les pelouses de la Ligue africaine des Champions. Voici notre Team Of The Week, sous la disposition d’un 4-2-3-1.

ALFRED GOMIS en sauveur de Como

Si Como a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de la SPAL samedi, la formation de Moreno Longo peut aussi dire merci à son portier international sénégalais. S’il a concédé l’ouverture du score dès la 6e minute après avoir pourtant fait un bel arrêt devant Andrea La Mantia dans l’action, Gomis a maintenu les siens à flop contre son ancienne équipe. Le joueur de 29 ans a réalisé plusieurs interventions décisives (10 au total) et des arrêts très déterminants, notamment face à La Mantia juste après le premier but mais surtout en seconde période. Il a été remarquable devant Raja Nainggolan (67e) ou encore Fabio Maistro (89e).

OUSSEYNOU BA, Impeccable

De retour dans le onze titulaire de l’Olympiakos pour la première fois depuis le 10 octobre 2022, le défenseur de 27 ans a justifié sa titularisation contre PAS Lamia ce dimanche. L’ancien joueur du Gazélec Ajaccio a été excellent dans tous les sens où son équipe a besoin de lui. Il a réalisé un match de patron en ne laissant aucun espace aux attaquants adverses. Fin relanceur, il a tenté 6 passes en profondeur et n’en a raté aucune, alors qu’il a aussi réussi 76 des 79 passes qu’il a tentées pour un taux de réussite à 96%. Il a été impeccable dans l’air comme au sol (10 duels remportés sur 13 et 2 tacles). Il a aussi apporté de sa qualité de tête en attaque.

OUSMANE DIOUF, Solide

L’ancien joueur du Teungueth FC confirme l’excellente forme qu’il a montrée lors du Championnat d’Afrique des Nations. Désormais à Al Hilal Omdurman, le défenseur de 28 ans commence déjà à se faire une place de choix dans l’axe central du club soudanais, et a encore montré toutes ses bonnes qualités samedi lors de la victoire contre Al Ahly, en Ligue des Champions. Ousmane Diouf a défendu avec beaucoup de sérénité. Malgré quelques pertes de balles qui pouvaient être fatales à son équipe, il a été solide face aux Egyptiens (7 duels remportés, 3 interceptions et 4 dégagements).

MAMADOU MOUSTAPHA MBOW, Jeune patron

Il a difficile au RFC Seraing d’enchaîner de bon résultats dans la course au maintien, même face à un adversaire direct comme Zulte Waregem. Ce, malgré un Mamadou Moustapha Mbow toujours égal à lui-même. Si les Métallos ne s’appuient pas sur ses prestations, le jeune défenseur prêté par le Stade de Reims continue d’impressionner, comme il l’a fait samedi contre Zulte. Quand son compère Tshibuabua, expulsé dans l’heure de jeu, n’était plus là, Mbow s’est occupé de toutes les taches en défense. Et a plutôt bien fait ça en remportant la quasi-totalité de ses duels (8 duels remportés sur 10. Généralement irréprochable.

YOUSSOUF SABALY, Propre

Contre le Real Valladolid samedi, le latéral droit du Real Betis a vécu un match assez tranquille, d’autant plus que les attaques de l’équipe adverse passaient souvent du côté gauche. Mais cela ne l’a pas empêché de se montrer propre et irréprochable à chaque fois que la formation de Manuel Pellegrini avait besoin de lui, notamment sur les taches défensives. Darwin Machís ne dira pas certainement le contraire. Il a surtout défendu avant de se montrer offensif dans quelques actions.

IDRISSA GUEYE, Déterminant

Encore un IGG comme on aime. Un bon match au milieu de terrain pour le Champion d’Afrique contre Leeds United samedi. Même s’il s’est permis de faire quelques passes hasardeuses et parfois ratées, Gana a récupéré de nombreux ballons et bloqué plusieurs offensives Peacocks. Il a été dans le cœur du jeu d’Everton et a beaucoup combattu (13 duels remportés sur 22). Il a été bon dans les espaces, et un de ses 3 dribbles réussis dans ce match a failli mener à un but d’Amadou Onana.

PAPE GUEYE, encore impressionnant

Passé de délivrer une sublime passe décisive contre Mallorca le week-end dernier à suivre depuis les tribunes la large victoire contre le PSV Eindhoven, jeudi, le joueur prêté par l’Olympique de Marseille et qui n’a pas été inscrit en Ligue Europa a encore sublimé avec le FC Séville ce dimanche contre le Rayo Vallecano. Son match a confirmé qu’il est la bonne pioche sévillane, déjà le poumon de l’équipe. Très courageux et généreux (4 tacles et 4 interceptions), il a fait énormément d’efforts. Il a mis d’impact, a accéléré… Seule petite tache noire : il pouvait mieux faire devant Florian Lejeune sur le but égalisateur du Rayo.

ASSANE DIOUSSE, Le maestro de Lamia

C’est le facteur X de l’OFI Crète depuis plusieurs semaines. Un joueur qui démontre que la confiance est très importante pour évoluer avec un bon niveau. Face à l’Aris Salonique ce lundi soir, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne aura à cœur de confirmer son excellente prestation lundi dernier contre PAS Lamia (4-1). Il a quasiment tout fait et réussi dans ce match (10 duels gagnés, 5 interceptions, 3 tacles). Et bien évidemment un superbe but du gauche pour marquer le 3-0 des siens.

KREPIN DIATTA en grande constance

Si l’AS Monaco est allée chercher, jeudi en barrages de Ligue Europa, une victoire folle à Leverkusen (3-2), c’est parce que le Club de La Principauté s’est grandement appuyé également sur son ailier droit sénégalais. Ce Krépin Diatta, qui n’a absolument rien à envier au Krépin Diatta peu avant et pendant la Coupe du Monde, aura fait beaucoup de bien au Monégasque. Après avoir longtemps bien défendu, il a sonné la révolte monégasque en explosant les camps de Hradecky pour marquer le 2-2, alors que son impressionnante frappe avait déjà failli faire peu avant la pause. En Ligue 1 ce dimanche face au Stade Brestois, Krepinho a été incisif et ne s’est pas résigné à faire des efforts défensifs.

BAMBA DIENG ouvre son compteur

Comme son équipe du FC Lorient, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille était un peu à la fête contre l’AC Ajaccio ce dimanche (3-0). Avant d’être impliqué sur le troisième but avec un centre à ras de terre repris victorieusement et en deux temps par Julien Ponceau, l’attaquant de 22 ans a ouvert le score du match en marquant sur penalty dans les premières minutes son premier but avec les Merlus. Il a aussi fait les efforts qu’il fallait et joué le match qu’il fallait avant de céder sa place peu après l’heure de jeu.

HABIB DIALLO excellent

Qui d’autre que lui ? Sauveur de Strasbourg depuis l’entame de saison, l’ancien joueur du FC Metz a incarné d’une excellente manière la première du nouvel entraîneur de Strasbourg Frédéric Antonetti, qu’il retrouve après l’avoir connu en Lorraine avant son arrivée en Alsace. Habib a inscrit un doublé d’un vrai attaquant en première période contre Angers (victoire 2-1). Au-dessus de la moyenne tout au long de la rencontre et très généreux, il pouvait même s’offrir au moins une passe décisive si Morgan Sanson s’était montré lucide sur les ballons reçus de la part du Sénégalais. L’un des meilleurs de la 22e journée de Ligue 1.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

wiwsport.com