Le « nouveau promoteur » Mansour Ba de la structure Jambars Productions a ficelé le combat de lutte entre Zoss et Ada Fass dont la date reste encore à être définie auprès de CNG de lutte.

Encore une fois, l’arène sénégalais nous offre un choc de générations après les combats entre Boy Niang – Balla Gaye 2 ou encore Bombardier – Tapha Tine. Ficelée par Jambars Productions organisateur notamment du combat entre Siteu et Papa Sow en novembre dernier, l’affiche entre Zoss (écurie Door Doorat) et Ada Fass (Fass Benno) sera le théâtre de l’affrontement entre deux époques et deux philosophies complètement différentes.

Zoss, renaitre de ses cendres ou s’enterrer !

L’heure est à la renaissance pour Zoss qui est au crépuscule de sa carrière. S’étant révélé aux yeux des amateurs de lutte lors de la saison 2006-2007 à l’occasion du CLAF (Championnat de Lutte Avec Frappe) de Gaston Mbengue, Zoss a fait son chemin pendant plus de quinze ans dans l’arène. Auteur d’un palmarès correct avec 13 victoires et 13 défaites, le grand frère à Garga Mbossé s’est imposé au fil des années comme un « Showman » qui a su tirer son épingle du jeu malgré sa morphologie qui lui a presque toujours porté préjudice face aux « VIP ».

Lutteur au look américain au milieu des années 2000, Zoss a boulversé la hiérarchie pour se faire un nom dans le sport traditionnel au Sénégal. En témoigne son slogan « Door Dooratt » qui a suivi ceux des plus grands ténors de l’époque comme Moustapha Guéye (J’attaque, je cogne et je gagne) ou encore Mohamed Ndao Tyson (Boul Faalé). Zoss est devenu après la génération des Yekini, Baboye, le précurseur d’une nouvelle façon de voir la lutte. Même s’il ne l’a pas crié tout haut comme un certain Tyson, le chef de file de l’écurie « Door Dooratt » est adepte du « Lamb Bussiness ». Se faire de l’argent, encore et encore et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a jamais été considéré comme un VIP, mais seulement comme un lutteur de seconde zone qui malgré tout s’offre par intermittence des victoires retentissantes pour étoffer son palmarès (Victoires sur Gouy Gui et Boy Niang 2).

Battu par Lac 2 et Tapha Tine, Zoss qui est de plus en plus proche de la sortie veut ainsi se muer en passage obligatoire pour les espoirs de l’arène. Mais un passage aussi tentant que dangereux puisqu’il est un lutteur stratège qui trouve toujours des solutions face aux jeunes loups de l’arène.

Une Occasion en or pour Ada Fass de taper à l’antichambre des VIP

Justement l’un de ces jeunes loups , Ada Fass sait très bien à quoi s’attendre face à Zoss. Dans une pente ascendante avant sa défaite surprise contre Zarco en début d’année, le pensionnaire de l’écurie Fass devra apprendre de ses erreurs qui lui ont fait mordre la poussière le 15 janvier dernier. S’exilant d’ailleurs en France à l’INSEP de Paris pour se performer, « l’espoir de Dakar » comme l’appellent ses supporters a l’occasion de se racheter auprès des siens. Battre Zoss lui donnera une légitimité pour prétendre affronter les lutteurs qui sont dans l’antichambre des VIP. Ainsi comme l’a fait Siteu, Ada Fass (10 victoires – 3 défaites) pourrait emprunter le même chemin et lancer définitivement sa carrière vers les sommets de la lutte sénégalaise. Zoos v Ada Fass, un combat qui certainement plombera les ailes de l’un pour libre cours à l’autre.

