Pour le dernier match de la 13e journée de Ligue 2 ce lundi, Keur Madior s’est offert Demba Diop FC au stade Caroline Faye.

La machine s’est enrayée. Demba Diop FC n’y est plus. Le club de Mbour s’est une nouvelle fois fait battre à l’occasion de la réception de Keur Madior ce lundi pour le match clôture de la 13e journée de Ligue 2. Défait sur le score de 1-2, Demba Diop FC enchaine ainsi un second revers d’affilée après avoir perdu lors de la précédente journée contre US Ouakam (2-0).

Demba Diop reste 13e à trois points de la dernière place alors que Keur Madior qui a signé sa troisième victoire de la saison gagne une place et se retrouve 11e du championnat au détriment de Mbour PC (12e).

Wiwsport.com