Effectué ce vendredi, le tirage au sort du premier tour de la Coupe de la ligue sénégalaise a révélé quelques belles affiches qui se disputeront au cours du week-end prochain.

La Coupe de la Ligue fait son retour. Suspendue depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid19, ladite compétition va célébrer sa 10e édition cette année.

Chocs Diambars v Sonacos et un derby 100% rufisquois

Certains ont hérité d’un tirage plutôt clément alors que d’autres n’ont pas eu ce privilège. Pour le retour de la Coupe de la Ligue, des équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 se feront face entre elles dès ce 1er tour. C’est le cas du match opposant Diambars à Sonacos et des matchs HLM – Ndiambour , Demba Diop – Amitié FC et Keur Madior – Wallydaan.

Mis à part ces quatre rencontres, les autres matchs sont des oppositions entre des équipes de Ligue 1 et celles de Ligue 2. L’US Gorée qui occupe la 7e place de Ligue 1 fera face à l’US Ouakam (6e ligue 2). Dernier de ligue 2, Port va croiser le fer avec l’AS Douanes (13e ligue 1), Stade de Mbour (9e ligue 1) contre Oslo FA ( 3e ligue 2). Mbour PC (11e ligue 2) v Cneps (14e ligue 1), Linguère (12e ligue 1) v Jamono Fatick (1er ligue 2), Dakar Sacré Coeur (6e ligue 1) v Thiès FC (8e ligue 2), AS Pikine (10e ligue 1) v DUC (10e ligue 2).

A noter le derby rufisquois qui aura lieu au stade Ngalandou Diouf entre Teungueth FC et Ajel. TFC est quatrième de l’élite tout comme l’Ajel de Rufisque qui occupe la 4e place de ligue 2. Les matchs sont prévus les 25 et 26 février.

Pour rappel le Casa Sports, Jaraaf, Génération Foot et Guédiawaye FC sont exempts pour ce premier tour .

Wiwsport.com