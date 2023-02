Hier, l’équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal s’est imposée sur la plus petite des marques face au Nigeria pour son premier dans cette coupe d’Afrique des nations. Pape Demba Diop, milieu de terrain des Lionceaux a réagi à la fin de la rencontre. Grâce à une réalisation de Souleymane Faye, le Sénégal s’est imposé contre l’équipe la plus titrée de la CAN U20, le Nigeria en journée de la poule A. Une victoire précieuse des hommes de Malick qui restent leaders du groupe alors que l’Egypte et le Mozambique ont fait match nul (0-0). Titularisé dans l’entre jeu des Lionceaux avec les deux Lamine Camine, Pape Demba Diop se dit satisfait du résultat mais pas du contenu.

« On ne peut pas ne pas être content du résultat. C’est vrai que le contenu on pouvait mieux faire mais c’était un match de Coupe d’Afrique. Le plus important était de sortir avec les trois points de la victoire. Chose faite, on va continuer le travail, prendre match par match. On n’a pas été très très bon mais c’est une CAN, comme je l’ai dit tantôt. Ce n’était pas qu’un match qu’on pouvait remporter facilement. C’est une rencontre qui demandait beaucoup de choses, notamment de l’engagement et de la concentration. Et on l’a réussi. Je suis content. Maintenant, nous allons oublier cette victoire et préparer la prochaine sortie. On va essayer de jouer notre jeu, même si les adversaires ne seront pas les mêmes, on fera ce qu’on sait faire de mieux, jouer au football », estime le joueur de SV Zulte Waregem, à l’issue de la rencontre.

wiwsport.com