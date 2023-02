« Nous sommes sur la dynamique du foot sénégalais. On va essayer de continuer ainsi. Il faut récupérer vite et penser au second match avec concentration. Rien n’est gagné, on va jouer chaque match à fond », rapporte CAF.

Le Nigeria a longtemps été dans l’incapacité d’avancer malgré quelques bonnes séquences, “on a livré une prestation collective mais il faut plus réaliste prochainement pour aller chercher la qualification” conclut l’ancien du Jaraaf, Malick Daf. L’unique but de la rencontre porte la signature de Souleymane Faye (40e). Les Sénégalais prennent donc la première place du groupe A puisque l’Egypte et le Mozambique ont partagé les points (0-0). Pour la seconde journée, le Sénégal affronte le Mozambique alors que le Nigeria fait face à l’Egypte.