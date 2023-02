L ‘ASC Trophée Mousso Organisation a tenu, ce week-end, la 1ère édition du Grand Prix de Dakar sur l’ancienne piste de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans une course sous format mixte, la pilote Fatimatah Ba (14″30) a remporté le trophée.

Le trophée Mousso est de retour. Du spectacle, des démonstrations et de la course de voitures ont été au menu du programme. Au total, dix pilotes ont été dans les starting-blocks. Au terme des épreuves, les dames ont damné le pion aux hommes dans une course mixte. En effet, Fatimatah Ba (14’30) a terminé sur la plus haute marche du podium, en battant Pa- trick Rahim Faye (14’55) en finale. Nafissa Diagne a fermé le podium avec un chrono de 14″63.

Vainqueur du 1er Grand Prix de Dakar, Fatimatah Ba, dont l’amour pour les voitures remonte à son enfance, dit concourir maintenant pour des causes humanitaires. Notamment pour SOS villages d’enfants. «C’est une manière de venir en aide aux enfants défavorisés ou en difficulté au Sénégal et aussi pour faire plaisir aux enfants. Ce sera un très grand plaisir de partager la coupe avec les enfants. Cela va leur apporter du fun. On essaie de donner du bonheur et du bien- être. Le prix sera entièrement reversé à l’association SOS village d’enfants. Que ça soit en numéraire ou en nature», a déclaré la championne.

Même si elle n’a pas couru depuis dix ans, elle se félicite du retour de cette compétition et le format mixte. «C’était une course mixte. J’ai battu tous les garçons. Ces genres de performance aident à déconstruire le vieil adage selon lequel femme au volant, mort au tournant. Il y a deux femmes sur le podium: Nafissa et moi. Au 21ème siècle, la discrimination homme-femme est désuète», ajoute-elle.

Promoteur de l’événement, Maodo Guirahdou se dit satisfait et a envie de le pérenniser, après un long break. «En raison de la Covid-19, on avait décidé de surseoir le Trophée Mousso suite aux décès de certains pilotes : Cette année, on a décidé de relancer les sports mécaniques», dit-il, tout en précisant que ce premier Grand Prix de Dakar a été préparé en 50 jours.

Stades