Élu Homme du Match de Sénégal – Nigeria, Samba Diallo est revenu sur la victoire des Lionceaux face aux Super Eagles dimanche soir.

Pour son premier match à la Coupe d’Afrique des Nations U20, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée face au Nigeria (1-0), au Stade International du Caire dimanche soir. Au passage, alors que l’Egypte et le Mozambique se sont départagés sur un score nul et vierge, les Lionceaux prennent la première place du Groupe A, pour le plus grand plaisir du capitaine Samba Diallo.

« C’était un match très important pour avoir les trois points. Nous sommes très contents de commencer avec une victoire. C’est très important de gagner le premier match dans ce genre de compétition. La Fédération met tous les moyens possibles pour les petites catégories. Ils nous mettent dans de très bonnes conditions et son s’entraînent bien », a déclaré à CAF TV le joueur du Dynamo Kiev.

wiwsport.com