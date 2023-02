Dans le championnat russe depuis juillet 2022, Malick Dime effectue une bonne saison avec Parma Basket. Le joueur de 30 ans a pris part pour la première fois au All Star Game 2023 de la première ligue russe. Une soirée où il termine avec le titre de meilleur joueur.

Le pivot de Parme Malik Dima a été nommé MVP du VTB United League All-Star Game 2023, qui s’est déroulé à la VTB Arena de Moscou informe sports.ru La rencontre s’est terminée par la victoire de l’équipe Old School sur l’équipe New School avec un score de 148 -140. Dime est devenu le joueur le plus productif de l’équipe vainqueur, comptant 30 points. Il a concrétisé 15 paniers sur le terrain, et a également réalisé 6 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive.

Rappelons qu’au début du mois, il a mis à jour le record de la VTB United League pour le nombre de tirs bloqués en un match. Lors de la rencontre avec « Minsk » (82:67), il a bloqué les tirs de l’adversaire à 8 reprises. Le précédent record avait été établi en 2012 lorsque Bamba Fall avait réussi 7 tirs bloqués dans un match pour Kalev Estonie. Dime est le leader de la saison actuelle de la VTB League en coups de bloc. Il fait en moyenne 2,5 contres par match.

wiwsport.com