Les équipes ont été timides dans cette 13e journée de Ligue 2 marquée par la conservation de la première place par Jamono Fatick. Un maigre total de sept buts ont été marqués avant l’ultime match prévue ce lundi.

La 13e journée de Ligue 2 s’est ouvert vendredi soir avec la victoire de l’US Ouakam sur Wallydaan 1-0 avant les quatre rencontres qui étaient au programme ce samedi.

Au stade Massene Séne, Jamano Fatick a conservé son fauteuil de leader en enregistrant la seule et unique victoire de la soirée du samedi devant Port (1-0). Concédant sa huitième défaite de la saison, Port reste plus que jamais relégable et dernier de deuxième division.

Sur la pelouse d’Alassane Djillo, HLM Dakar et Amitié FC se sont quittés sur le score d’un but partout (1-1). Avec ce match nul Amitié (2e) est relégué à deux points de la première place.

Le match qui opposait Dakar Université Duc et Mbour Petite Coté n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul et verge de 0-0. C’est également le cas entre Thiès FC et Ajel qui n’ont pas réussi à trouver la faille, score nul et vierge(0-0) à la fin.

Dans la seule rencontre qui s’est jouée ce dimanche à Caroline Faye, Oslo FA a battu Ndiambour (2-1) pour se hisser sur la troisième marche du podium. Cette 13e journée de la deuxième division sénégalaise sera clôturée ce lundi avec le duel qui mettra aux prise Demba Diop à Keur Madior.

