Pour des risques de troubles à l’ordre public, le match de la 13e journée entre Cneps et AS Pikine est annulé.

C’est par le biais d’un arrêté préfectoral que le préfet du Département de Thiés a annoncé l’annulation du match entre Cneps Excellence et AS Pikine comptant pour la 13e journée de Ligue 1. « Est reporté jusqu’à nouvel ordre le match de football de Ligue Pro 1 devant opposer AS Pikine à Foot Pro Cneps Excellence prévu le dimanche 19 février 2023 au stade Maniang Soumaré en raison des risques de troubles à l’ordre public » peut on lire dans le communiqué qui nous ai parvenu.

Rappelons que le club Thiéssois qui occupe actuellement la dernière place du championnat traverse des tensions interne entre l’actionnaire majoritaire du club (80%) et le reste des Thiéssois qui détiennent les 20%. L’équipe est donc actuellement scinder en deux et chaque partie s’entraîne séparément. Pour ainsi éviter le pire qui certainement allait se produire ce dimanche entre les deux parties d’une même équipe, le préfet M. Moussa Diagne a tout simplement décidé de surprendre le match.

Wiwsport.com