La 13e journée de Ligue 1 a était l’occasion pour le Casa Sports de prendre la première place du championnat au détriment de Diambars qui occupait jusque-là le fauteuil de leader.

Au stade Ibrahima Boye ce dimanche, Guédiawaye FC a fait chuté le leader de Ligue 1 Diambars. Les hommes de Souleymane Diallo ont remporté le match de la 13e journée sur le score de 2-0 grâce à des buts de Cheikh Ibra Diouf et d’Assane Diatta. Avec ce succès, les crabes récupèrent la deuxième place du championnat et permettent par ailleurs au Casa Sports d’être seul leader du championnat à l’issue de cette journée.

Justement le Casa Sports peut remercier Guédiawaye FC. Le champion en titre du Sénégal avait fait un mauvais résultat samedi contre le mal classé AS Douanes (1-1). Mais l’importance est ailleurs pour les poulains d’Ansou Diadhiou qui s’adjugent le fauteuil de leader avec la défaite de Diambars.

Inconstant cette saison, Jaraaf a encore perdu. Le club de la médina a été battu par le Stade de Mbour sur la plus petite des marges au stade Caroline Faye. Signant sa troisième victoire de la saison, le club mbourois est neuvième du championnat alors que Jaraaf est relégué à la 5e place. Dans le duel de milieu de tableau, l’US Gorée et Dakar Sacré Cœur se sont quittés dos à dos avec un score nul et vierge. Le club insulaire est 7e avec 17 points derrière le club académicien 7e et 18 points au compteur.

Samedi, Teungueth FC est allé s’imposer contre Sonacos sur le score de 1-2. Le club rufisquois est 4e tandis que Sonacos est 8e.

Notons que les matchs entre Cneps – AS Pikine et Génération Foot – Linguère ont été reprogrammé à une date ultérieure. Avec plusieurs joueurs engagés en CAN U20 avec l’équipe nationale du Sénégal, les grenas ont été dispensés pour la deuxième journée consécutive alors que la rencontre du Cneps a été annulé suite à un arrêté préfectoral pour risque de troubles à l’ordre public.

Wiwsport.com