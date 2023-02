Le Sénégal rencontre le Nigéria pour sa première sortie à la CAN U20. La rencontre est prévue à 17h Gmt. Malick Daff a fait part de son premier Onze de la compétition.

Le sélectionneur a apporté un seul changement sur l’équipe qui a démarré le dernier match de préparation des Lionceaux. Le portier Landing Badji prend la place de Mamour Ndiaye. Rappelons que le Sénégal avait battu la Tunisie (2-1).

Dans un système 4-3-3, les défenseurs Amidou Diop, Souleymane Basse, Babacar Ndiaye (latéral gauche) et Seydou Sano (latéral droit) sont alignés. Au milieu, un trio de choc entre Mamadou lamine Camara, Lamine Camara et Pape Demba Diop. En attaque, le capitaine Samba Diallo, Papa Amadou Diallo et Souleymane Faye.

