La 23e édition de la CAN des moins de 20 ans va démarrer aujourd’hui en Egypte. 12 équipes vont se disputer le trophée du 19 février au 11 mars.

Le Sénégal va commencer ce dimanche sa 6e participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Au fur et à mesure de prendre part à cette compétition, les Lionceaux ont pu conquérir un statut de favori. Sur ses 3 dernières participations, le Sénégal est arrivé jusqu’en finale (2015, 2017 et 2019). Depuis, la compétition n’a pas eu lieu en raison du COVID-19. Entre-temps, cette sélection qui était dirigée par Youssoupha Dabo a réussi à garder sa place de finaliste mais dans sa zone dans l’UFOA-A en 2019.

En avril 2021, le Sénégal refait son attelage technique et un nouveau sélectionneur est choisi. Malick Daff qui tenait les rênes de la sélection U17 passe à la sélection U20. En effet, la direction technique a misé sur la continuité. Pour avoir disputé une CAN (1er tour) et une Coupe du Monde (huitièmes de finale en 2019) avec la sélection U17, Daff continue son parcours avec les U20. D’ailleurs, des talents comme Pape Matar Sarr, Ousmane Ba, Aliou Badara Baldé ou encore son actuel capitaine Samba Diallo, tous ont été découvert lors de ces joutes en 2019. Avec Malick Daff, le Sénégal remporte le tournoi UFOA-A U20 le 11 septembre 2022 et décroché la qualification pour la CAN U20 2023.

Le Sénégal démarre sa compétition face au sextuple Champion d’Afrique, le Nigéria

Le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations U20 TotalEnergies sera donné ce dimanche à 14h00 Gmt au Cairo International Stadium, avec le match d’ouverture opposant l’Égypte, pays hôte, au Mozambique. Ces deux équipes sont logées dans le groupe A où se trouve le Sénégal. Les Lionceaux disputeront aussi leur premier match aujourd’hui à 17h Gmt, face au Nigéria.

Le premier adversaire des Lions est une grosse pointure de cette compétition avec 15 participations en phase finale. Le Nigéria a remporté la CAN U20 sept fois (1983, 1985, 1987, 1989, 2011 et 2015). Sans oublier ses médailles d’argent en 1999 et 2005). Lors de la dernière édition, elle termine toutefois à la quatrième place. Mais au regard de leur bonne préparation, les Nigériens qui comptent deux succès face au Congo et la sélection U23 de Kawkab Marrakech ne cachent pas leurs ambitions de redorer leur blason dans cette édition.

Suivre les pas des aînés

C’est le mot d’ordre pour les sélections nationales au Sénégal. Le football, ici, semble boucler cette période où il se féliciter d’atteindre une finale. Désormais, il faudra faire suivre les pas de l’équipe nationale des malentendants, champions d’Afrique en octobre 2021, de la sélection A qui est enfin monté sur le toit de l’Afrique en février 2022, des Lions du sable qui ont gardé leur titre pour la quatrième fois successives en octobre 2022, la sélection A’ récent vainqueur du CHAN le 4 février passé. La sélection U20 est ainsi appelée à la barre pour apporter un nouveau trophée au Sénégal. Ce qui serait historique pour cette sélection.

Le groupe en Egypte est conscient de l’objectif. “Nous sommes ici pour continuer la marche du succès, un nouveau vent est en train de souffler pour le football sénégalais” a déclaré Malick Daff en conference de presse. Son capitaine Samba Diallo a aussi parlé en ce sens. « On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L’équipe est prête. On est en Egypte pour ramener la coupe au Sénégal ».

#TotalEnergiesAFCONU20 – Egypte 2023 | Calendrier des matchs de nos lionceaux dans le groupe A. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/LssuVnu3Aa — FSF (@Fsfofficielle) February 15, 2023

wiwsport.com