A moins d’un an de la CAN 2023 qui va démarrer en janvier 2024, une visite d’inspection de la CAF a eu lieu en Côte d’Ivoire où se déroulera la 34e édition du rendez-vous africain. Pour le moment, rien d’alarmant selon les inspecteurs de l’instance africaine.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a conclu vendredi une visite de travail de cinq jours en Côte d’Ivoire où il a visité tous les sites de match qui accueilleront la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023.

Au cours de la visite, Mosengo-Omba était accompagné par le président du COL Albert François Amichia et le président de la Fédération ivoirienne de football Idriss Yacine Diallo et un certain nombre d’experts techniques. La délégation s’est rendue dans les cinq villes hôtes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro. Lors d’un point de presse conjoint à l’issue des inspections, la CAF et le COL ont évoqué en détail l’état de préparation et les progrès réalisés depuis la dernière visite de la CAF dans le pays en 2022.