Au terme d’un match très peu animé, Everton s’est imposé contre Leeds United (1-0), samedi à Goodison Park, contre Leeds United et s’offre une belle opération dans la course au maintien.

Everton va mieux, beaucoup mieux même. Les Toffees ont enchaîné une deuxième victoire en trois matchs depuis la nomination de Sean Dyche. Battus par Liverpool dans le Merseyside Derby lors de leur dernier match, Idrissa Gana Gueye et ses partenaires ont réussi à se reprendre face à Leeds United, un adversaire direct, ce samedi pour le compte de la 24e journée de Premier League.

La rencontre n’a pas été l’une des plus intenses et animées de la journée. Mais les pensionnaires de Goodison Park se sont appuyés sur un but du vétéran Seamus Coleman (64e), bien aidé par un manque de vigilance du gardien français Ilan Meslier, pour signer leur cinquième succès de la saison. Avec cette victoire, Everton sort provisoirement la zone de relégation en remontant à la 16e place.

