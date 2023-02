Le sélectionneur d’Haïti estime que le premier but du match leur a permis de vraiment déstabiliser une équipe du Sénégal qui a longtemps été bien en place.

Jamais qualifié en phase finale de Coupe du Monde, Haïti est désormais sur la dernière marche d’atteindre son rêve. Les Grenadières ont en effet rejoint le Chili en demi-finale des barrages d’accession au prochain Mondial Féminin (en Australie et Nouvelle-Zélande) en battant le Sénégal (4-0). À l’issue de la rencontre, leur sélectionneur s’est prononcé a donné les clés de cette victoire.

« On avait pas prédit (ce scénario idéal). Le Sénégal est une équipe très valeureuse. Elles ont défendu leurs chances très intensément. On a espéré marquer en première mi-temps. Après, le match a changé parce qu’à 1-0, les Sénégalaises devaient sortir et attaquer, et avec la qualité de nos attaquantes, on savait quoi faire avec un petit peu d’espace. Ça a donné ce score plus large », a déclaré Nicolas Delépine.

wiwsport.com