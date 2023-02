Ndèye Awa Diakhaté estime qu’il a manqué un brin d’expérience aux Lionnes pour passer au moins l’obstacle haïtien dans ces barrages du Mondial.

Juste après Mame Moussa Cissé, c’est Ndèye Awa Diakhaté qui s’est exprimée devant les médias de la FIFA. Comme son sélectionneur, et malgré ce rêve qui s’envole à l’aube, la milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a souligné le manque d’expérience dans le groupe, assurant que l’Equipe Nationale du Sénégal apprendra de cette défaite face à Haïti (0-4).

« On a fait l’essentiel, mais il nous a manqué de l’expérience pour ce genre de compétition. Je pense qu’on a fait un bon match. On va en tirer des enseignements pour faire mieux la prochaine fois. C’est juste l’expérience qui a manqué. On a des joueuses très jeunes. », a lâché l’ancienne joueuse de Dakar Sacré-Cœur, très émue au coup de sifflet final et au moment de s’exprimer.

wiwsport.com