Samedi soir, Al-Hilal Omdurman d’Ousmane Diouf a battu Al Ahly. Dans le même temps, le Simba de Pape Ousmane Sakho s’est lourdement incliné contre le Raja. Alors que le Horoya de Pape Abdou Ndiaye a fait match nul contre Vipers FC.

La deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue africaine des Champions se poursuivait ce samedi 18 février. À cette occasion, quelques Sénégalais étaient encore sur le pont. Mais ils ont pratiquement tous connu des fortunes diverses, et l’un d’entre eux voit même la suite du parcours se son équipe se compliquer déjà après deux rencontres disputées.

Battus par le Mamelodi Sundowns lors de la première journée, Al Hilal et sa nouvelle recrue sénégalaise, le défenseur Champion d’Afrique Ousmane Diouf, auteur d’un gros match, ont réussi à se reprendre. Pour se faire, le club soudanais s’est offert le scalp du recordman de la compétition Al Ahly d’Égypte, en s’imposant à domicile sur la plus petite des marges.

En revanche, s’il y a une reprise pour Ousmane Diouf et les siens, c’est tout le contraire pour Pape Ousmane Sakho et le Simba Sporting Club. Déjà surpris par le Horoya AC, le club tanzanien a lourdement chuté sur sa pelouse face au Raja Casablanca (0-3). Titulaire, Pape Ousmane Sakho n’a pas su se mettre en évidence et a été remplacé à la 74e minute.

De son côté, le Horoya AC, qui était en déplacement en Ouganda, a décroché un valeureux point face au Vipers FC (0-0). Unique buteur lors de la victoire du HAC contre Simba, l’ancien joueur du Jaraaf Pape Abdou Ndiaye était de la partie et encore titulaire, tout comme le néo-international mauritanien Khadim Diaw, ex-latéral gauche en Equipe Nationale locale du Sénégal.

wiwsport.com