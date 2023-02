Ce samedi, quatre rencontres de Ligue 2 étaient au programme. 3 buts ont été inscrits, Jamano Fatick a enregistré la seule et unique victoire de la soirée devant Port (1-0).

En début d’après-midi, sur la pelouse d’Alassane Djillo HLM et Amitié se sont quittés sur le score d’un but partout (1-1). Le match qui opposait Dakar Université Duc et Mbour Petite Coté n’a pas connu de vainqueur (0-0). C’est également le cas entre Thies Fc et Ajel qui n’ont pas réussi à trouver la faille, score nul et vierge(0-0) à la fin. Alors que Jamano Fatick, sur sa pelouse, a dominé Port. La rencontre s’est terminée sur la plus petite des marques (1-0).

Cette 13e journée de la deuxième division sénégalaise sera clôturée ce lundi avec le duel qui mettra aux prises Demba Diop à Keur Madior. Demain dimanche, Oslo et Ndiambour vont en découdre au stade Caroline Faye à partir de 16h 30.

Les résultats :

wiwsport.com