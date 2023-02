Superbe dans un match super important, Habib Diallo a porté Strasbourg à la victoire face à Angers ce samedi soir (2-1).

Pour la grande première du nouvel entraîneur Frédéric Antonetti, La Meinau a vibré et s’est fait récompenser de son immense ambiance. Dans un match qui opposait deux équipes relégables en Ligue 1, le Racing Club Strasbourg Alsace, qui restait sur une défaite sur la pelouse de Lille, a en effet dominé le SCO Angers lors de la 24e journée. Une grande victoire cette saison sous la houlette d’Habib Diallo.

Aligné à la pointe de l’attaque alsacienne, l’attaquant sénégalais a été l’excellent artisan de cette victoire du Racing. Le Champion d’Afrique a ouvert le score dès la 14e minute en coupant un bon centre d’Eduard Sobol. À défaut de permettre à Morgan Sanson de doubler la mise (27e), Diallo parviendra lui même à le faire peu avant la pause en marquant de la tête son douzième but en Championnat cette saison.

Puisque son équipe a longtemps été dans la gestion, l’ancien joueur du FC Metz a été beaucoup moins vu en seconde période, mais ne s’est pas démet aux taches défensives. Et malgré la réduction du score d’Angers sur un penalty obtenu par Abdallah Sima et transformé par Bentaleb (73e), Strasbourg arrachera les trois points pour sortir provisoirement de la zone rouge (15e). Angers est de plus en plus bas (20e).

🏁 C'EST FINIIIIIIIIIIIIIIIIII !! Le Racing s'impose et sort provisoirement de la zone rouge !!

BRAVO LES GARS !#RCSASCO (2-1) pic.twitter.com/78QzuwoHrG — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 18, 2023

