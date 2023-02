Après un lourd revers à domicile face à Middlesbrough, Sheffield United s’est incliné à Millwall ce samedi après-midi (2-3). Les Blades voient leurs adversaires revenir.

Trois jours après l’humiliation subie au Bramall Lane contre Middlesbrough (1-3), Sheffield United a de nouveau failli en Championship, cette fois sur la pelouse de Millwall, un autre adversaire direct. Les partenaires d’Iliman Ndiaye, qui avaient un matelas d’avance il y a quelques semaines, laissent donc ces équipes se rapprocher d’eux au niveau du classement.

Dans cette rencontre, les Blades ont toujours couru derrière le score. Tom Bradshaw a ouvert la marque pour Millwall (6e). Mais Tommy Doyle égalisait pour United avec un magnifique coup-franc peu avant la pause (39e). En seconde période, un nouveau but de Bradshaw a permis aux locaux de reprendre l’avantage peu après la demi-heure de jeu (63e).

Si Iliman Ndiaye est entré juste après le second but de Millwall, c’est un autre joueur qui a foulé la pelouse en seconde période qui permettait à Sheffield United de revenir à nouveau : James McAtee (82e). Un but qui laissait espoir pour un come-back pour les visiteurs, mais l’incroyable Tom Bradshaw en a décidé autrement en marquant un triplé à la 88e minute.

Iliman Ndiaye et ses partenaires s’inclinent donc logiquement. Avec cette nouvelle défaite, Sheffield United garde sa deuxième place du classement avec sept points d’avance sur le troisième Middlesbrough qui a l’occasion de revenir à quatre points en cas de victoire contre Queens Park Rangers de Seny Dieng, alors que le leader Burnley pourrait s’envoler en tête.

