La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé une liste de 40 arbitres retenus, dont deux sénégalais, pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue du 19 février au 11 mars de 2023 en Egypte.

L’instance africaine a officialisé ce samedi 18 février, veille du coup d’envoi de l’édition 2023 de la CAN des moins de 20 ans, les officiers choisis pour cette compétition. Cette liste composée essentiellement de jeunes arbitres comprenant 16 arbitres, 18 arbitres assistants et six arbitres assistants vidéo (VAR). Parmi eux, on y retrouve deux sénégalais. Il s’agit d’El Hadji Malick Samba et d’Elhadj Amadou Sy. Le premier cité, habitué des compétitions africaines, sera présent en Egypte en tant qu’arbitre de la VAR, alors que le second est retenu comme arbitre principal.

Le département des arbitres de la CAF a également intégré des arbitres sélectionnés pour les événements mondiaux de la FIFA afin d’utiliser la compétition comme étape préparatoire avant leurs missions. « Nous sommes pleinement engagés à changer l’image de l’arbitrage sur le continent et pour cela nous misons sur la jeunesse. Dans ce groupe, nous avons l’avenir de l’Afrique”, déclare le chef du département de l’arbitrage de la CAF, Désiré Noumandiez Doué.