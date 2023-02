Après une première période assez terne, Haïti a réussi à avoir le score juste avant la pause face au Sénégal.

Les Lionnes devront donc se refaire et faire beaucoup mieux. Peu d’occasions dans ce match assez équilibré et où les filles de Mame Moussa Cissé ont longtemps fait leur jeu au niveau de l’engagement, tandis que les Haïtiennes se projettent vite en contre-attaque, réussissant même à se montrer dangereuse par séquence.

Les Sénégalaises ont fini la première période en difficulté et ont été punies Kethna Louis, buteuse sur un corner de Sherly Jeudy. En plus de devoir rattraper le retard au tableau de marquage, le Sénégal devra également tenter de finir la rencontre à 11. Anta Dembélé, Mama Diop, Korka Fall et Haby Baldé ont toutes été averties.

