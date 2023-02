L’AJ Auxerre s’est offert l’Olympique Lyonnais 2-1 ce vendredi en match d’ouverture de la 24e journée de Ligue 1.

C’est un miracle qui a eu lieu ce vendredi soir au stade Abbé-Deschamps. L’AJ Auxerre a remporté sa toute première victoire depuis le 30 octobre et de quelle manière. Les coéquipiers de Mbaye Niang qui faisaient face à L’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc ont renversé cette équipe alors qu’ils étaient menés et mal embarqués dans la rencontre.

Moussa Démbélé avait ouvert le score en faveur des Gones avant l’égalisation de Perrin (51) sur penalty et le but de Jubal (53e) qui met Auxerre devant au score. L’AJA prend alors les commandes du match et ne plus les laisser profitant de la passivité des Lyonnais sans inspiration ce soir. Auxerre remporte ce match 2-1 et revient à 1 point de la 16e place. La course au maintien est relancée pour Mbaye Niang et ses coéquipiers.

🔚 𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐓𝐈𝐄𝐍𝐓 !!!!! 🔥 Et voilà, c'est 1000 fois mérité, l'@AJA retrouve enfin la victoire après ce match de folie face à l'@OL !!! Quel bonheur ! 🤩🤩🤩 Résumé dispo gratuitement sur @FreeLigue1 👉 https://t.co/8prC1L6ixt#TeamAJA #AJAOL (2-1) pic.twitter.com/65WZ2OHPAp — AJ Auxerre (@AJA) February 17, 2023

