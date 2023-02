La lutte se poursuit en tête du championnat de deuxième division sénégalaise. En marge de la 13e journée qui s’ouvre ce vendredi, quatre équipes peuvent devenir leader de la Ligue 2.

En journée avancée de Ligue 2 ce vendredi, Wallydaan et US Ouakam s’affrontent à 16H 30 au stade Maniang Soumaré. Respectivement quatrième et septième du championnat, Wallydaan et USO ont tous deux remporté leurs matchs lors de la dernière journées.

Wallydaan leader provisoire ?

En enchainant une deuxième victoire consécutive aujourd’hui, Wallydaan occupera la première place du classement pour au moins quelques heures puisque les occupants des trois premières places jouent ce samedi.

Justement, le leader Jamono Fatick (22 points) est l’équipe du top 3 qui sur le papier a le match le plus facile à jouer. Elle fera face au dernier de Ligue 2 Port Autonome de Dakar à 16H 30 sur sa pelouse du stade Masséne Séne.

Son dauphin Amitié FC qui compte le même nombre de points ira à Alassane Djigo affronter HLM Dakar. Après sa courte victoire le weekend dernier contre Thiès FC, Amitié continue de maintenir la cadence derrière Jamono Fatick au moment où le troisième larron Ajel (20 points) sera opposé à Thiès FC.

Au stade Alassane Djigo, Dakar Université Club (10e) accueille le onzième Mbour PC. Ce dernier avait perdu contre Walydaan lors de la précédente journée alors que le club estudiantin avait partagé les points contre Port.

Dimanche, une seule rencontre sera au programme. Il s’agit de l’affiche entre Oslo FA (5e) et Ndiambour (6e). Les deux équipes avaient concédés le match nul précédemment et ambitionnent toujours de bousculer la hiérarchie en haut du classement. Du côté de Ndiambour qui a comme principal objectif de retrouver la Ligue 1 après sa relégation cette saison, la défaite est interdite pour ne pas être largués par le peloton de tête.

Pour clôturer cette 13e journée, Demba Diop FC fera face à Keur Madior à 16 H 30 au stade Caroline Faye lundi. Dans la zone rouge, ces deux équipes qui comptabilisent chacune 10 points ont tout intérêt à remporter le match pour s’éloigner de Port qui occupe la dernière place de Ligue 2.

