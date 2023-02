Finaliste malheureux des deux dernières CAN, les « Lionceaux » vont engager, ce dimanche, leur sixième participation à la CAN U20 qui se déroule en Egypte, du 19 février au 11 mars.

Les « Lionceaux » vont jouer, ce dimanche 19 février, leur premier match de la CAN U20 contre le Nigeria. En prélude à cette entrée, le sélectionneur U20 a affiché sa satisfaction sur la bonne préparation et des matchs amicaux livrés par son équipe avec la victoire contre la Tunis (2-1). « Notre préparation s’est bien passée. On a joué avec les clubs nationaux et ensuite la Zambie qui est une équipe bonne physiquement et difficile jouer. On n’est jamais satisfait à 100% ; il y a de bonnes choses et l’équipe progresse bien. Nous avons joué beaucoup de matchs amicaux. Sur le plan statistique, l’équipe a marqué 15 buts et encaissé deux buts. Notre équipe marque des buts et elle est défensivement solide. C’est-à-dire qu’il y a un équilibre dans cette équipe », relève-t-il.

Avant d’ajouter : « On a travaillé sur les aspects offensifs et défensifs. On a joué avec des équipes au plan national. Avant d’aller en Tunisie, nous avons joué avec des équipes comme la Zambie. Nous avons ensuite joué deux fois avec la Tunisie, avec un match nul et une victoire. Les expatriés ont intégrés le groupe et il y a un bon état d’esprit ».

S’il dit ne pas connaître ses prochains adversaires, le coach des « Lionceaux » dit ne pas se focaliser sur ses prochains adversaires et entend se reposer sur le travail qu’il a effectué. « Je ne connais rien de mes adversaires. Je me base sur le travail que j’ai fait. Le plus important, c’est d’asseoir notre force, de pouvoir les mettre en place, à chaque match, et s’imposer. Que tous les Sénégalais prient pour nous, afin de faire un bon tournoi », soutient-il.

