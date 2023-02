Pour l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal, la route du Mondial 2023 passe au North Harbour Stadium. Les Lionnes n’entendent autre chose que de réaliser un premier exploit samedi face à Haïti.

Les penaltys de Sadio Mané contre l’Egypte, en finale de CAN et en barrages d’accession à la Coupe du Monde au Qatar, l’arrêt de Pape Mamadou Sy devant Aimen Mahious et le raté d’Ahmed Kendouci, aux tirs au but en finale du Championnat d’Afrique des Nations…Tout ça fait partie de la riche histoire. Et si ces matchs resteront incontestablement l’un des plus grands exploits pour le football sénégalais, il faut savoir donner place à d’autres joutes aussi importantes, en abordant le moment présent.

Parce que l’heure des braves Lionnes a sonné. L’Équipe Nationale Féminine du Sénégal joue sa qualification à la Coupe du Monde 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en deux matchs de barrages. Il n’est pas nécessaire de se demander comment les filles de Mame Moussa Cissé en sont arrivées là car la réponse est tout aussi simple que ça : c’est inédit et nouveau, comme ce tournoi qui se dispute par dix nations, mais dont aucune équipe ne jouera plus de deux rencontres.

Pour le Sénégal, une logique d’y croire

En pleine nuit du vendredi à samedi, en heure GMT (01h00), les Lionnes auront l’occasion de faire basculer le football féminin sénégalais dans une autre dimension en atteignant une des trois finales de ce tournoi. Alors que le Pays de La Terranga a commencé à prendre de passion pour ces filles, l’occasion est trop belle et unique. D’autant que les partenaires de Safietou Sagna vont croiser Haïti sur la route de leur destin. Une affiche inédite. Des illusions identiques pour les deux nations.

Si le rêve des Lionnes venait à prendre fin dès leur premier match au North Harbour Stadium, on ne se lassera pas du chemin parcouru ces dernières années, et le visage très prometteur de cette équipe. Mais il faut désormais viser plus haut, en aspirant faire partie des 32 meilleures nations mondiales. Pour ça, il faudra réaliser un premier exploit face aux Grenadières. Et si ces dernières partiront bien avec l’étiquette de favorite, avec ces Lionnes, il faut toujours y croire.

Après une CAN où elles ont atteint un historique quart de finale, Awa Diakhaté et ses partenaires ont monté en puissance. Elles ont écrasé tous leurs adversaires lors du Tournoi UFOA/A. Depuis plusieurs années, c’est presque et surtout la même équipe, un collectif au service des individualités, un groupe qui vit bien et qui mouille le maillot jusqu’à la dernière seconde, un fin tacticien sur le banc, des joueuses qui veulent absolument aller défier le Chili. Ce n’est pas pour rassurer les Haïtiennes.

Barrages Mondial Féminin : On connaît l'arbitre du match Sénégal-Haïti, avec la présence de la VARhttps://t.co/bQ7RVZ4pOl — wiwsport (@wiwsport) February 16, 2023

