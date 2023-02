Alors que l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal sera opposée à Haïti cette nuit, certaines incertitudes subsistent encore concernant le onze de départ de Mame Moussa Cissé. Les expatriées seront-elles prêtes pour démarrer le match ?

Dans la nuit du vendredi à samedi, à partir de 01h00 GMT, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal tentera de se hisser en finale des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde. Les Lionnes devront venir à bout d’Haïti, au North Harbour Stadium. Mais avant ce duel très indécis face aux Grenadières, il existe encore quelques zones d’ombres, et pas les moindres, concernant le onze de départ que va aligner le sélectionneur Mame Moussa Cissé.

Se passer des expatriées pour donner de la continuité ?

Alors que les Lionnes ont entamé leur stage à Auckland depuis pratiquement deux semaines, elles étaient 17 a été présentes sur les lieux dès le début. En effet, leurs partenaires évoluant en France (Safietou Sagna, Ndeye Awa Diakhaté, Nguénar Ndiaye, Meta Camara, Mbayang Sow et Mama Diop) ne les ont rejoint que ce jeudi. Malgré un trajet qui a duré 26 heures, elles ont eu un bref temps de répit et n’ont participé qu’à une seule séance d’entraînement.

Si l’état d’esprit et les liens de solidarité sont, comme à l’accoutumée, au beau fixe dans le groupe, celles qui ont entamé ce stage ont une longueur d’avance sur la préparation. D’autant qu’elles ont joué et remporté ensemble le Tournoi UFOA/A. Du coup, Mame Moussa Cissé jouera-t-il la carte de la prudence et de la fraîcheur en se passant des certaines expatriées pour cette rencontre ? Le sélectionneur des Lionnes a laissé entendre cette possibilité.

« On n’a pas le temps de faire des calculs »

« C’est bien de retrouver l’ensemble du groupe. L’état d’esprit est bon, elles ont l’habitude de vivre ensemble. Mais, pour moi, la problématique est d’avoir (les expatriées) juste à 48 heures de la compétition. On a eu une seule séance d’entraînement pour faire des réglages. Ce qui m’inquiéter c’est dans quel état physique elles allaient arriver, le voyage a été long », a souligné Mame Moussa Cissé aux médias de la Fédération Sénégalaise de Football.

« Maintenant, on a des certitudes par rapport au groupe qui a travaillé ici pendant 10 jours, c’est pratiquement le même groupe qui a joué le Tournoi UFOA. On verra avec celles qui viennent d’arriver, si elles seront capables d’apporter une plus-value à l’équipe. On va vers deux finales et on n’a pas le temps de faire des calculs. On mettra la meilleure équipe possible pour entamer ce match. De toute façon, c’est un groupe confiant, qui vit bien et qui a envie d’écrire son histoire. Elles ont envie d’aller à la Coupe du Monde », ajoute Mame Moussa Cissé.

Avec ça, difficile alors de savoir si MMC a tranché quant à son onze de départ face à Haïti. Safietou Sagna, capitaine de l’équipe, Ndeye Awa Diakhaté, Nguénar Ndiaye, Meta Camara, Mbayang Sow et Mama Diop représente incontestablement la « colonne vertébrale » de cette équipe. Mais même si le sélectionneur ne semble pas encore avoir calé son choix, faire confiance au groupe qui a entamé cette préparation serait un choix pour le moins judicieux pour faire face aux Grenadières.

