Le Chili a lourdement chuté devant l’Argentine, vendredi matin. De mauvais augure avant sa finale des barrages du Mondial Féminin.

La Roja ne rassure pas ses supporters, loin de là même. Pour son seul match de préparation en marge des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde Féminine, le Chili a été survolé 4-0 contre une équipe d’Argentine qu’il a eu mille peines à inquiéter. S’il leur manquait quelques éléments, les Chiliennes comptaient sur la capitaine Christiane Endler.

Titulaire, la portière de l’Olympique Lyonnais, nommée parmi les trois finalistes du Trophée The Best FIFA, a concédé un but avant de céder sa place à la pause à la jeune gardienne Antonia Canales. Cette dernière n’a pas évité le naufrage des siennes en prenant trois buts derrière. C’est la deuxième défaite d’affilée du Chili, qui a perdu en décembre face au Pays Basque (0-3).

Pour le moins que l’on puisse dire donc, les filles de José Letelier ne se rassurent point, à cinq jours du match contre le Sénégal ou Haïti. Et cette défaite laisse forcément beaucoup de doutes dans La Roja, qui ne traverse nullement pas sa meilleure période. D’ailleurs, à la fin du match, Tiane Endler a pointé du doigt son sélectionneur concernant la tactique entreprise.

« on a fait une erreur qui nous a coûté le but et puis je pense que le niveau a beaucoup baissé en deuxième mi-temps. On s’est trompé, on a raté le coche. Je crois que les changements n’ont pas contribué à inverser la situation. Je pense que tactiquement c’était un très mauvais match. Nous devons encore apprendre des erreurs que nous avons commises aujourd’hui », lâche la gardienne de 31 ans.

L’ancienne portière du Paris Saint-Germain a également répondu à la question à savoir si ce résultat crée de l’incertitude dans l’effectif. « C’est toujours frustrant. Perdre génère des choses désagréables pour vous, mais je pense que nous sommes concentrés sur le prochain match. Aujourd’hui, ce n’était l’équipe type, a-t-elle reconnu, soulignant qu’il y a « plusieurs (joueuses) qui sont arrivées récemment d’un voyage d’Europe et qui n’étaient pas aptes à jouer aujourd’hui. »

🏟 ¡Terminó el amistoso en Nueva Zelanda! 🇨🇱 0-4 🇦🇷 🔜 Ahora, #LaRojaFemenina 🇨🇱 se mentaliza en el partido de repechaje de la @FIFAWWC ante Senegal 🇸🇳 o Haití 🇭🇹, que se jugará este martes 21 de febrero a las 22:00 horas. #VamosLaRojaFemenina #VamosChile pic.twitter.com/4j1RoUtmPW — Selección Chilena (@LaRoja) February 17, 2023

wiwsport.com