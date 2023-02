Il est vrai que le combat entre Eumeu Sène (Tay Shingher) et Balla Gaye 2 (Balla Gaye), ficelé par Gaston Productions, est programmé le dimanche 30 juillet. Le hic, c’est que jusqu’à présent aucun acte officiel n’est posé pour confirmer sa tenue effective à la date ciblée.

Ceux qui croyaient donc que le fils de Double Less n’est pas prêt à faire face à Eumeu Sène le 30 juillet, ils peuvent changer d’avis. L’héritier de Double Less a 5 mois pour affûter ses armes, il a repris les entrainements et aide Sa Thiès dans les contacts en vue de son combat du 5 mars contre Reug Reug. Autre constat : Gaston Productions n’a pas tenu le dernier face to face entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2. Souvent, cela est dû au fait que les sponsors qui accompagnent le promoteur tardent à solder ses comptes.

Le combat Eumeu Sène / Balla Gaye 2 a été matérialisé depuis la saison dernière. Le Fou de Tay Shinger était le dernier adversaire des quatre combats scellés par le Lion de Guédiawaye avec Gaston Mbengue. Pourquoi Makane n’a pas encore lancé officiellement le duel pour taire tous les soupçons sur sa tenue effective le 30 juillet prochain? Difficile d’y répondre.

La seule explication qui vaille, c’est qu’au lendemain du combat Balla Gaye 2/ Boy Niang 2, Makane était obnubilé par le choc royal : Modou Lô / Boy Niang 2. Cela avait même fermé ses yeux sur ses prochaines journées. Ce lourd fardeau étant désormais désempli, il est donc plus que certain que Don King Jr fera des pieds et des mains pour aiguillonner les puristes sur ses prochains galas mais surtout sur Balla Gaye 2/ Eumeu Sène du 30 juillet prochain.

Sunu Lamb