Les joueurs de la sélection sénégalaise des moins de 20 ans se sont prêtés à la traditionnelle séance de photos dans les locaux de leur camp de base en Égypte.

A quelques heures de leur entrée en lice à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie des moins de 20 ans, prévue dimanche prochain contre le Nigeria au stade international du Caire, les joueurs sénégalais retenus pour cette campagne ont pris la pose pour un shooting photo, jeudi. Contrairement à l’équipe locale, championne d’Afrique, la bande à Lamine Camara s’est affichée avec les anciens maillots, conçus en 2020. La séance organisée par les émissaires de la Confédération africaine de football (CAF) s’est déroulée dans le camp de base des Lionceaux en Égypte, Jewel Sports City au Caire.

Pour ce clip publié par la fédération sénégalaise de football, de plus d’une minute, plusieurs joueurs ont été sollicités dont les deux Lamine Camara, le capitaine Samba Diallo, les deux gardiens de but ou encore le prometteur milieu de terrain de Lièges, Pape Demba Diop. Rappelons que les autres clichés serviront d’accréditations et des affiches qui seront publiées à travers les réseaux de la CAF et projetées sur les écrans géants des stades où ils joueront.

wiwsport.com