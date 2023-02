Les Flying Eagles ont joliment achevé leur série de matchs de préparation pour l’édition 2023 de la Coupe du Monde des moins de 20 ans.

Le Nigeria est allé s’imposer face aux joueurs de moins de 23 ans de Kawkab Marrakech au Maroc. Après leur succès contre le Congo lundi dernier (2-1), les joueur de Ladan Bosso confirment leur bonne dispositions à quelques jours du début de la CAN, réservée aux joueurs âgés de moins de 20 ans où ils défieront lors de la première journée du groupe A le Sénégal, dimanche 19 février à partir de 17h GMT.

Pour rappel, le Nigeria est logé dans le groupe A aux côtés de l’Egypte, hôte du tournoi, le Sénégal et le Mozambique.

International Friendly

Nigeria🇳🇬 U20 6-1 Kawkab Marrakesh U23🇲🇦

The Flying Eagles have rounded up their preparation for the U20 AFCON and will now head out to Egypt for the competition. pic.twitter.com/NLLHfGIzBB

