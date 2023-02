Le média allemand BILD a donné plus d’informations sur la convalescence de l’attaquant qui a raté le match aller des huitièmes de finale de la ligue des champions. Une rencontre remportée par le Bayern face au PSG (1-0).

Ce jeudi, Sadio Mané s’est entraîné sur la place attenante avec le coach de rééducation Thomas Wilhelmi (55 ans) et le Prof. Dr. Holger Broich (48). Le responsable du fitness a passé en revue les progrès sans cesse croissants de la star attaquante dans l’unité de renforcement informe notre source. Dans les prochains jours – mais pas plus tard que lundi précise BILD, il devrait pouvoir à nouveau s’entraîner avec l’entraîneur Julian Nagelsmann (35 ans). Il aura ensuite le temps de se remettre en forme pour le match retour contre Paris en Ligue des champions le 8 mars.

After a 3-month break, Sadio Mané will resume team training in the next few days – no later than Monday. The Senegalese will definitely be fully fit and available for the second leg against PSG [@BILD] pic.twitter.com/RwZTFeGLBI

