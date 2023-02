L’arbitre ukrainienne Kateryna Monzoul arbitrera le match Sénégal – Haïti samedi en barrages d’accession au Miondial Féminin.

L’horloge tourne et la pression monte. Dans la nuit du vendredi à samedi (01h00 GMT), l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal sera opposée aux Grenadières d’Haïti en demi-finales des barrages d’accession à la prochaine Coupe du Monde Féminine. Une victoire et elle rejoindrait le Chili en finale. À 24 heures de ce rendez-vous, on connaît désormais l’arbitre du match. Ce sera l’Ukrainienne Kateryna Volodymyrivna Monzoul.

À 41 ans, c’est une habituée des grands rendez-vous du foot féminin mondial. D’autant qu’elle a dirigé la finale du dernier Euro Féminin, remporté par l’Angleterre contre l’Allemagne, et de rencontres importantes en Ligue des Champions féminine. La native de Kharkiv sera assistée par ses compatriotes Maryna Striletska et Paulina Baranowska. La Vénézuélienne Emikar Calderas sera la 4e arbitre. L’Australien Shaun Evans sera à la VAR.

Comme quoi, nos Lionnes vont officiellement découvrir la VAR.

