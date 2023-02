La sélection U12 masculine est invitée pour la première fois au Tournoi Sainte Dévote de rugby. Ainsi, le Sénégal doit participer à la 11ème édition, prévue le 22 avril 2023 au Stade Louis II de Monaco.

Au total vingt équipes vont prendre part à ce tournoi. Le contient africain sera représenté par le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Maroc. Les 17 autres sélections viendront d’un peu partout dans le monde. Cet événement sportif, incontournable en Principauté, est organisé par la Fédération Monégasque de Rugby, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Il regroupe des équipes U12 de rugby à VII du monde entier lors d’une journée entière de compétitions et d’activités.

Ces rencontres illustrent l’esprit d’équipe et les notions de générosité, de solidarité et de respect permettant aux enfants de mieux s’accepter et de se construire harmonieusement aux côtés des autres.

«Le Sénégal a l’honneur d’être sélectionné dans ce tournoi. Ce qui constitue une première dans l’histoire du rugby sénégalais. Nous avons déjà commencé le travail avec la sélection U12. Enlever de rideau de la 2ème journée du championnat national de rugby à XV, disputée le week-end dernier, la sélection U12 a livré un match amical contre celle de S’en Fout Le Score. Nous avons pratiquement deux mois de préparation et le travail va continuer« , indique le sélectionneur des U12, Insa Dièye.

Selon lui, l’objectif du Sénégal est de terminer au moins sur le podium: « Pour notre baptême du feu, nous nous fixons comme objectif de terminer 3ème sur les 20 équipes en lice. C’est au moins ce que nous comptons réaliser performance. Et on va se donner les moyens pour réaliser cet objectif ».

