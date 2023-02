Après le 24 juin 2012, Tapha Tine a encore battu Bombardier dimanche passé à l’Arène nationale. Mais le fils de Réfane n’est pas content de la manière à laquelle il a obtenu ce succès. Le Géant du Baol voulait une victoire suite à une chute.

«C’est lorsque j’ai amené Bombardier hors des sacs que je l’ai entendu dire qu’il sentait des douleurs. Je ne peux pas dire exactement la nature de sa blessure, mais je pense que c’est au niveau de sa main. Moi, j’étais prêt à lutter. J’étais même en position. Mais l’arbitre a soulevé ma main, Je ne suis pas content. Vu comment s’était terminé notre premier combat, je ne pas être satisfait de la manière dont le combat s’est terminé. J’étais décidé à lutter bien vrai que j’ai beaucoup travaillé la boxe», a-t-il réagi après le combat.

Si beaucoup estimaient que Tapha Tine était venu pour se bagarrer, le lutteur soutient le contraire. Il indique qu’il était venu pour la lutte pure. «J’étais venu pour lutter. Vous avez remarqué que j’ai saisi son nguimb tout en lui empêchant une bonne prise. Si on était au centre de l’enceinte, j’allais enchaîner un plaquage. J’avais assez travaillé. Il n’est pas plus fort que moi, il n’est pas plus grand que moi. Donc, il ne pouvait pas faire grand-chose. Je n’étais pas venu pour me bagarrer. J’étais venu pour le terrasser dans la lutte pure», a-t-il fait comprendre sur le plateau après son combat.

