Le retour à la compétition d’Abdou Diallo n’est pas encore d’actualité. Blessé à un genou, le défenseur de Leipzig va encore manquer plusieurs semaines.

Abdou Diallo devra encore patienter pour retrouver les terrains. Blessé à un genou lors de la Coupe du Monde, le défenseur central international sénégalais n’a participé à aucun match du RB Leipzig depuis le retour de la compétition après avoir été freiné dans sa récupération. Et d’après Sky Sport Germany, son retour ne pourra pas s’effectuer avant plusieurs semaines.

Le média allemand explique que le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, et dont le RB Leipzig n’envisage pas encore de lever l’option d’achat, a reçu des injections pour traiter sa blessure dans le but d’éviter une opération. Le Champion d’Afrique de 26 ans devrait donc manquer le prochain rassemblement des Lions du Sénégal, en marge des qualifications à la CAN 2025.

Sky Info: Abdou #Diallo wird aufgrund seiner Kniereizung weiterhin wochenlang fehlen. Ein Comeback vor der Länderspielpause (Ende März) ist aktuell unrealistisch. Zuletzt erhielt Diallo Spritzen ins Kniegelenk. Damit soll eine Operation vermieden werden. #RBLeipzig #RBL pic.twitter.com/ywiHDMIF3h — Philipp Hinze (@philipphinze24) February 14, 2023

wiwsport.com